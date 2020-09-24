، شاهد.. جدارية الملوك وسباق دراجات وسجادة زهور في احتفاء مكة بيوم الوطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - فعاليات نفّذتها "الأمانة" ضمّت "التشكيلي" بعنوان "همة حتى القمة" وبمشاركة فنانين

شاركت أمانة العاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين بمكة المكرمة، مظاهر الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية؛ حيث قام منسوبو إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي وإدارة تشغيل وصيانة الحدائق، بتوزيع الورود في ميدان الدوارق بحي الستين، وفي حديقة منتزه الجعرانة، وحديقة أم الكتاد وفي عدة مواقع متفرقة بالعاصمة المقدسة.

ونفّذت "الأمانة"، سجادة كبيرة من زهور الأمرنتس والأنجيل الطبيعي والحصى الأبيض في 8 مواقع وبمساحة 12×6م2، لتزيين الحدائق والمرافق العامة.

من جهة أخرى وضمن مظاهر الاحتفاء، نفذت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، فعالية سباق الدراجات الهوائية بمشاركة ٤٠ متسابقًا بمشعر عرفات، مع تطبيق البروتوكولات الاحترازية وبدون حضور جماهيري، وفعالية الفن التشكيلي بعنوان "همة حتى القمة" بمشاركة نخبة من الفنانين والفنانات التشكيليين بحديقة العدل، إضافة إلى تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة في مقاهي مكة المكرمة.

كما شاركت إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، بتنظيم جدارية الملوك بالمولات التجارية، والتي تعرض صورًا لملوك المملكة العربية السعودية، وأتيحت الفرصة للزوار للكتابة على الجدارية والتعبير عن مشاعرهم وفرحتهم باليوم الوطني، وتأكيد العرفان والولاء والافتخار بالوطن وبقيادته الحكيمة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ للحفاظ على سلامة الجميع.

وقد بثّت أمانة العاصمة المقدسة، رسائل توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم التزاحم عند السلالم الكهربائية والعادية، واتباع الملصقات الأرضية التي تضمن التباعد الاجتماعي، بمسافة لا تقل عن متر ونصف، إضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات داخل المنشآت التجارية.

Advertisements

أمانة العاصمة المقدسة اليوم الوطني