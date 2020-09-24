شكرا لمتابعة خبر عن "الزعاق" يكشف موعد شدة الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الخميس موعد شدة الشتاء .
وأوضح " الزعاق " أن الشمس تجاوزت خط الأستواء باتجاه مدار الجدي وتستمر الرحلة 90 يوماً وعند وصولها له يكون الشتاء في أقصى حالاته (شدة الشتاء) .
وأضاف أن تلك المعلومات الفلكية معروفة لدى العامة حيث يُقال تقول (لابرد الا بعد الانصراف) أي لا يأتينا البرد الشديد إلا بعدما تنصرف الشمس من مدار الجدي .
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