شكرا لمتابعة خبر عن "الزعاق" يكشف موعد شدة الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الخميس موعد شدة الشتاء .

وأوضح " الزعاق " أن الشمس تجاوزت خط الأستواء باتجاه مدار الجدي وتستمر الرحلة 90 يوماً وعند وصولها له يكون الشتاء في أقصى حالاته (شدة الشتاء) .

وأضاف أن تلك المعلومات الفلكية معروفة لدى العامة حيث يُقال تقول (لابرد الا بعد الانصراف) أي لا يأتينا البرد الشديد إلا بعدما تنصرف الشمس من مدار الجدي .