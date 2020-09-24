بالفيديو.. مشاجرة نسائية جماعية في مول بحفر الباطن

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الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى): شهدت أحد المولات التجارية بمحافظة حفر الباطن مشاجرة نسائية جماعية عنيفة . شهدت أحد المولات التجارية بمحافظة حفر الباطن مشاجرة نسائية جماعية عنيفة . وأظهر مقطع فيديو تورط عدد كبير من النساء في المشاجرة وسط صراخ وتعدي بالضرب والألفاظ . وأثار الفيديو الغضب بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين تساءلوا عن السبب وراء ذلك وسر عدم تدخل أي شخص لفض المعركة في بدايتها قبل أن تتطور لهذا الوضع .

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