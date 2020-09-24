تبوك للصناعات الدوائية تعلن وظائف ممثل طبي للخريجين في 8 مناطق

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تعلن شركة تبوك للصناعات الدوائية (تبوك الدوائية) عن توفر وظائف شاغرة في مناطق المملكة بمسمى ممثل طبي (Medical Representative) في كل من (جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها، جازان، الخبر، الدمام، الاحساء)، لحملة البكالوريوس حديثي التخرج على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الصيدلة).

– ترخيص وتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– مهارات في التواصل والعرض.

– لا يشترط الخبرة.

المهام الوظيفية:

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– تحديد المواعيد وزيارة العملاء الحاليين والجدد.

– تقديم منتجات الشركة للأطباء والصيادلة والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

– تشجيع العملاء الحاليين والمحتملين على شراء منتجات الشركة.

– الاحتفاظ بسجلات مفصلة للعملاء.

– تحقيق أهداف المبيعات وكتابة التقارير وإبلاغ المعلومات إلى الإدارة.

نبذة عن الشركة:

تأسست شركة تبوك للصناعات الدوائية سنة 1994م وهي مملوكة لمجموعة أسترا الصناعية، تعتبر الشركة واحدة من أسرع الشركات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال تطوير وتصنيع وتسويق وتوزيع أدوية متنوعة بالإضافة إلى الانتاج المحلي لصالح شركات عالمية، يعمل لدى الشركة حالياً حوالي (2000) موظف وتغطي خدماتها ومنتجاتها ما يزيد عن (20) دولة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1442/2/6هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/3iWFBJw

