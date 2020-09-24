الضمان الصحي: «شرط» يحوِّل المؤمَّن عليه من مستشفى لآخر

أوضح مجلس الضمان الصحي، أنه يمكن تحويل المؤمَّن عليه من مستشفى لآخر بشرط عدم توافر الخدمة المطلوبة.

وذكر المجلس، عبر »تويتر« ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «إذا كانت الخدمة المطلوبة غير متوافرة في مقدم الخدمة، فيمكنكم مخاطبة شركة التأمين لتحويلكم لمقدم خدمة آخر».

ووجه أحد المواطنين استفسارًا قال فيه: «هل يحق لي طلب تحويلي من مستشفى إلى مستشفى آخر جميعها في شبكة المستشفيات الخاصة بشركة التأمين؟».

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