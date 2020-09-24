«الخطوط السعودية» تحدِّد قيمة تذاكر الأطفال.. والرضع

أوضحت الخطوط السعودية، قيمة تذاكر الطيران للطفل والرضيع، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أرغب في السفر على طيران الخطوط السعودية ولدي طفلة رضيعة تبلغ من العمر9 شهور هل يتوجب عليّ استخراج تذكرة أو اكتفي بتذكرتي فقط؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «يتم احتساب نصف قيمة تذكرة البالغ للطفل، وفيما يخص الرضيع يتم احتساب 10% من قيمة تذكرة البالغ».

وجددت الخطوط السعودية التذكير بموعد فتح الرحلات الدولية قائلةً: «وفقًا للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم بأنه ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا، كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداءً من 15 سبتمبر».

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