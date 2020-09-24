«الحصيني» يتوقَّع خريطة الرياح المرتقبة على مناطق عدة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، خريطة الرياح والأمطار يوم الخميس وليلة الجمعة، بمناطق عدة.

وقال الحصيني، عبر »تويتر«، إنه متوقعٌ هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية، مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط، على أجزاء من المدينة المنورة وبين القصيم وسدير وشقراء وساجر، وعلى عفيف والدوادمي وشمال الشرقية، والساحل الغربي وأقصى شمال الشمالية، وكذلك على دولة الكويت.

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وأشار الحصيني، إلى أنه متوقع هطول أمطار على مرتفعات جازان وعسير.

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