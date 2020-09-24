6 منجزات لوزارة التعليم لصالح المعلمين والطلاب.. الوزير آل الشيخ يوضح

صرح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الأربعاء، أنه تمَّ استكمال تسكين أكثر من 520 ألف معلم ومعلمة على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة بشكل سلس وخالٍ من الأخطاء، مؤكدًا أنه سيكون لهذا الأمر عظيم الأثر في تحسين أداء المعلمين، ليكون منسجمًا مع تطلعات رؤية المملكة 2030، وبصورة تستجيب لمتطلبات مهارات القرن الحادي والعشرين.

وقال آل الشيخ: إن وزارة التعليم تواصل العمل ليلًا ونهارًا لبداية عام دراسي جديد، مستفيدة من كل جهودها وخبراتها السابقة خلال العام الدراسي المنصرم، وأكملت استعدادها بكل الاحتياجات المطلوبة لتقديم التعليم النوعي، سواء كان ذلك حضوريًا أم عن بُعد من خلال منصة (مدرستي)، التي أصبحت جاهزة لتقديم التعليم المتزامن وغير المتزامن، وفق دروس معيارية تقدم المعلومة بصورة يتطلع إليها المجتمع.

وأشار آل الشيخ إلى أنَّ الوزارة هيأت الميدان لذلك بعدد وافر من البرامج التدريبية للمعلمين في مجال التعامل مع الواقع التدريسي الإلكتروني الجديد، لافتًا إلى أنَّ التعليم العام يشهد نموًا متسارعًا في جميع المجالات، مما يفرض على الوزارة التوسع في برنامج الطفولة المبكرة؛ لتحسين جودة التعليم، وحصول كلّ طفل على فرص التعلّم الحديثة، إضافة إلى شروع الوزارة في إعادة وتطوير برامج إعداد المعلم في كليات التربية بالجامعات، وفق منهجية تحقق المهارات التدريسية المطلوبة في معلمي المستقبل.

وتابع آل الشيخ: استجابة من وزارة التعليم لقرار مجلس الوزراء القاضي بتكليفها برئاسة الفريق الفني المعني بإعداد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية؛ فقد أكملت الوزارة إعداد هذا التصنيف ليكون محور انطلاق للربط والاتساق بين ما تقدمه المؤسسات التعليمية والتدريبية من تخصصات ومؤهلات، وبين ما يحتاجه سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص من مهارات وكفايات؛ لتعمل كل الجهات باتساق عالٍ، يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

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وأضاف آل الشيخ: إن التعليم الجامعي سيشهد نقلة نوعية مع نظام الجامعات الجديد، الذي بدأ تطبيقه على ثلاث جامعات، وستستكمل بقية الجامعات تطبيقه بصورة متدرجة خلال الأعوام القادمة، مما يعزز مشاركة الجامعات علميًا وبحثيًا ومجتمعيًا، ويمنحها استقلالية تنظيمية لتحقيق عائد ينعكس على أداء القائمين عليها، مؤكدًا أن «الوزارة ستمضي قُدمًا وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة في تطوير مكونات منظومة التعليم والتدريب، سواء على مستوى الأنظمة والهيكلة وحوكمتها، أو على مستوى الكوادر البشرية، أو على مستوى المناهج الدراسية، لضمان جودة مخرجات التعليم».

ورفع وزير التعليم أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة حلول الذكرى التسعين لتوحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه.

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