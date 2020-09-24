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احتفل نزلاء سجن المباحث العامة في مدينة أبها باليوم الوطني التسعين بمقره بأبها، وعبَّروا عن احتفائهم بهذه الذكرى المجيدة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة. وقد شاركوا في تقديم فقرات الحفل التي احتوت على كلمة للنزلاء، ثم ثلاث قصائد شعرية بين الفصحى والنبطية، تلا ذلك عرض فيلم وثائقي بعنوان (أنا سعودي)، يتحدث عن تاريخ السعودية، والمراحل التي مرت بها حتى عصرنا الذهبي الحاضر.
وقد شارك عدد من النزلاء في أوبريت مسرحي بعنوان (طويق العز)، احتوى على عدد من اللوحات الفنية. وهو من كلمات وألحان وأداء وإنتاج نزلاء إدارة الوقت بالسجن.
وعبّر عدد من النزلاء عن فرحتهم الغامرة بهذه المناسبة رافعين أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وللشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية، وهي اليوم الوطني الـ 90.
24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 02:02 AM
معبّرين عن سعادتهم بهذه الذكرى المجيدة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافةبأوبريت طويق العز.. نزلاء سجن مباحث أبها يحتفلون باليوم الوطني الـ90
احتفل نزلاء سجن المباحث العامة في مدينة أبها باليوم الوطني التسعين بمقره بأبها، وعبَّروا عن احتفائهم بهذه الذكرى المجيدة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة. وقد شاركوا في تقديم فقرات الحفل التي احتوت على كلمة للنزلاء، ثم ثلاث قصائد شعرية بين الفصحى والنبطية، تلا ذلك عرض فيلم وثائقي بعنوان (أنا سعودي)، يتحدث عن تاريخ السعودية، والمراحل التي مرت بها حتى عصرنا الذهبي الحاضر.
وقد شارك عدد من النزلاء في أوبريت مسرحي بعنوان (طويق العز)، احتوى على عدد من اللوحات الفنية. وهو من كلمات وألحان وأداء وإنتاج نزلاء إدارة الوقت بالسجن.
وعبّر عدد من النزلاء عن فرحتهم الغامرة بهذه المناسبة رافعين أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وللشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية، وهي اليوم الوطني الـ 90.
، بأوبريت طويق العز.. نزلاء سجن مباحث أبها يحتفلون باليوم الوطني الـ90 ،
المصدر : الخليج 365
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