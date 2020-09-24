شكرا لمتابعة خبر عن مقطع دهس مقيم في أضم يثير الغضب والبلدية: " الطريق لا يتبعنا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تداول في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو لحادث دهس مقيم في محافظة أضم، وحمل البعض البلدية مسؤولية الحادث.

ومن جانبه حرصت بلدية محافظة أضم على توضيح بعض النقاط بخصوص الواقعة، مؤكدة أن الطريق تابع لوزارة النقل وليس من الطرق التابعة لها.

وأشارت البلدية إلى أن متداولي المقطع لم يفرقوا بين المسؤوليات والاختصاصات التابعة للبلدية والمسؤوليات والاختصاصات التابعة لوزارة النقل.

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ولفتت إلى أن تداول مثل هذه التغريدات يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية التي تستوجب العقاب.