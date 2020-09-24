مقرات الهلال الأحمر بالباحة تتزين بالأخضر احتفاء باليوم الوطني

2020-09-24

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة نشاطها وتغطياتها بمناسبة اليوم الوطني الـ90، من خلال رفع جاهزيتها للاحتفال بيوم الوطن بجميع مواقع الاحتفالات، من خلال تواجد الفرق الإسعافية وفرق التطوع بالمنطقة والمحافظات.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، أن الهيئة ساهمت بالتواجد بجميع مواقع الاحتفالات.

وأشار الزهراني إلى أن مشاركة الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة تحظى بتوجيه من مدير عام فرع الهيئة خالد بن محمد الغامدي ومتابعة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية وتواجد القيادة الميدانية على مدار الساعة ومتابعة أعمال الفرق في الفعاليات المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني الـ90.

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كما زينت الهيئة مقراتها بالمنطقة والمراكز الإسعافية بالمحافظات؛ احتفالًا باليوم الوطني ورفع جاهزيتها على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات 997 أو تطبيق أسعفني.

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