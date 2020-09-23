

الظهران 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

نظم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" جلسة حوارية بعنوان " الهوية ..الوطن "، والتي استضافت الدكتور سعيد السريحي والدكتور عبدالله الوشمي وذلك عبر برنامج ZOOM ضمن برنامج احتفاء المركز باليوم الوطني 90 .

وناقشت الجلسة التي تهدف إلى تحفيز التفاعل وإثراء النقاش في جميع أنحاء المملكة، تأثير العولمة والحداثة على معطيات الثقافة والتراث السعودي الفريد، وانعكاس ذلك على الهوية في ظل التقارب والتمازج الثقافي العالمي، وذلك بالتزامن مع احتفاء المركز باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية

وتأتي هذه الجلسة ضمن، أهداف ورؤية 2030، والتي يلعب فيها "إثراء" دورًا مهمًا. حيث أُنشئ المركز كوجهة إبداعية وثقافية تسعى لإثارة الفضول الثقافي، واستكشاف المعرفة وإلهام الإبداع، وهو ما يحفز لاحتضان الحوار والنقاش حول الاعتزاز والتمسك بالهوية السعودية.

// انتهى //

22:08ت م

0190



الظهران 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واسنظم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" جلسة حوارية بعنوان " الهوية ..الوطن "، والتي استضافت الدكتور سعيد السريحي والدكتور عبدالله الوشمي وذلك عبر برنامج ZOOM ضمن برنامج احتفاء المركز باليوم الوطني 90 .وناقشت الجلسة التي تهدف إلى تحفيز التفاعل وإثراء النقاش في جميع أنحاء المملكة، تأثير العولمة والحداثة على معطيات الثقافة والتراث السعودي الفريد، وانعكاس ذلك على الهوية في ظل التقارب والتمازج الثقافي العالمي، وذلك بالتزامن مع احتفاء المركز باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية وتأتي هذه الجلسة ضمن، أهداف ورؤية 2030، والتي يلعب فيها "إثراء" دورًا مهمًا. حيث أُنشئ المركز كوجهة إبداعية وثقافية تسعى لإثارة الفضول الثقافي، واستكشاف المعرفة وإلهام الإبداع، وهو ما يحفز لاحتضان الحوار والنقاش حول الاعتزاز والتمسك بالهوية السعودية.// انتهى //22:08ت م0190

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / " إثراء " جلسة حوارية بعنوان "الهوية ..الوطن" احتفاءً باليوم الوطني التسعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.