محمد بن مسعود - الدمام - قال: نحمد الله على ما مَنّ به علينا من أمن واستقرار ولحمة وطنية وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التهنئة للمواطنين؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ90. وقال الملك عبر موقع "تويتر": "في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطن عظيم، ومواطنين أوفياء. ونحمد الله على ما مَنّ به علينا من أمن واستقرار، ولحمة وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دور كبير في ترسيخها، متطلعين لمستقبل أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا. حفظ الله وطننا من كل مكروه".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

خادم الحرمين يهنئ المواطنين: في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطن عظيم ومواطنين أوفياء صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-23 وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التهنئة للمواطنين؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ90. وقال الملك عبر موقع "تويتر": "في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطن عظيم، ومواطنين أوفياء. ونحمد الله على ما مَنّ به علينا من أمن واستقرار، ولحمة وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دور كبير في ترسيخها، متطلعين لمستقبل أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا. حفظ الله وطننا من كل مكروه". Advertisements 23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 09:44 PM قال: نحمد الله على ما مَنّ به علينا من أمن واستقرار ولحمة وطنية قال: نحمد الله على ما مَنّ به علينا من أمن واستقرار ولحمة وطنية وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التهنئة للمواطنين؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ90. وقال الملك عبر موقع "تويتر": "في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطن عظيم، ومواطنين أوفياء. ونحمد الله على ما مَنّ به علينا من أمن واستقرار، ولحمة وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دور كبير في ترسيخها، متطلعين لمستقبل أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا. حفظ الله وطننا من كل مكروه".

، خادم الحرمين يهنئ المواطنين: في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطن عظيم ومواطنين أوفياء ،

المصدر : الخليج 365

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