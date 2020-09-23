السعودية | الملك سلمان: في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطنٍ عظيم ومواطنين أوفياء

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 دقائق - 9:08 مساءً, 23 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة “في ذكرى #اليوم_الوطني نفتخر بوطن عظيم، ومواطنين أوفياء، ونحمد الله على ما منّ به علينا من أمنٍ واستقرار ولحمة وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دوراً كبيراً في ترسيخها، متطلعين لمستقبلٍ أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا . حفظ الله وطننا من كل مكروه”.

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