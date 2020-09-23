السعودية في 365 يوما .. إنجازات متلاحقة ونهضة مستمرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مسير عام من التأهيل والإنجاز، وبخطى دؤوبة على طريق الرؤية، تسلمت خلاله المملكة العربية السعودية رئاسة دول مجموعة العشرين، هذا أثر الخطى السعودية محليا وعالميا، خلال الـ365 يوما، من 23 سبتمبر 2019 حتى اليوم.

في السعودية

1. وزارة الرياضة.

2. وزارة الاستثمار.

3. وزارة السياحة.

4. نظام الجامعات الجديد.

5. نظام البيئة.

6. 11 هيئة ثقافية.

7. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

8. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

9. الإقامة المميزة.

10. التأشيرة السياحية الالكترونية.

11. صندوق التنمية السياحي.

12. رحلات سفن الكروز السياحية.

13. محطة إقليمية للحبوب في ميناء ينبع التجاري.

14. متحف موسيقي خاص بالفنان طارق عبدالحكيم في جدة.

15. متحف الأخويين بقرية الملد التاريخية في الباحة.

16. معرض ومتحف عالمي دائم للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالعاصمة المقدسة.

17. عدادات كهرباء ذكية.

18. الناقلة "حباري" تنضم للأسطول البحري التجاري.

19. منشأة في منطقة نيوم لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

20. مدن إدراكية في نيوم.

21. أكاديمية نيوم.

22. أكاديمية مهد.

23. ابتعاث ثقافي.

24. مطار الملك عبدالعزيز الجديد في جدة.

25. تصميم مطار أمالا.

26. كاميرات مراقبة لأنفاق مكة.

27. مركز العمليات العدلي.

28. طائرة الأحلام (دريملاينر) تصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

29. موسم الدرعية.

30. تطوير وتأهيل الدرعية التاريخي.

31. رالي داكار.

32. المعرض العالمي "بينالسور الرياض" في المتحف الوطني.

33. ترميم " قصر الشمسية"، قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

34. توسعة منتجع عشار بالعلا.

35. ترميم المساجد التاريخية.

36. افتتاح قرية بن عضوان.

37. تأهيل بيئي لوادي العقيق.

38. إنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية.

39. وضع حجر أساس مشروع "بوابة الدرعية" التراثي الثقافي.

40. سيارة المستقبل 2030 في معرض الرياض للسيارات.

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41. بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة في الدرعية.

42. نهائي كأس السوبر الإسباني في جدة.

43. كلاسيكو السوبر بين الأرجنتين والبرازيل في الرياض.

44. إدراج شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) في تداول.

45. تشغيل محطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

46. إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الالكترونية عن المدين وإقرار ضوابط مدة الحبس التنفيذي.

47. محطة لتحلية المياه بتقنية القبة الشمسية في شمال غرب المملكة.

48. مدينة صناعية ثانية في عسير.

49. واحة خضراء في بريدة.

50. الرياض عاصمة للمرأة العربية.

51. تطوير حقل "الجافورة" العملاق في المنطقة الشرقية.

52. تصنيع أول جهاز من نوعه للأمن السيبراني في المملكة.

53. سباق "كأس السعودية" الأغلى والأكبر في تاريخ السباقات العالمية للخيول.

54. نقل ملكية العقارات الكترونيا بتفعيل البيع والشراء في عملية الكترونية بالكامل.

55. استكمال طريق العقيق.

56. تطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

57. تطوير غاري حراء وثور بالعاصمة المقدسة.

58. تشكيل مجلس أمناء المتحف الوطني بعضوية خبراء ومتخصصين وداعمين للمتاحف.

59. استكمال تطوير حي النكاسة بمكة المكرمة.

60. مؤسسة "ثنائيات الدرعية" للعناية بالفنون المعاصرة.

61. تعويم السفينة الأولى لمشروع السروات.

62. مستشفى للإبل.

63. ترقيم الإبل الكترونيا.

64. التصنيف السعودي الموحد للمهن.

65. تصنيع وحدة تثبيت النفط الخام بكامل ملحقاتها بسواعد سعودية.

66. رقمنة المصانع السعودية.

في العالم

1. رئاسة مجموعة العشرين

2. مناصب قيادية في الجمعية العالمية للاتصالات الراديوية.

3. فوز في انتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

4. عضوية في مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.

5. الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

6. تمرين بحري مختلط "الموج الأحمر" مع الدول المطلة على البحر الأحمر، الأردن، ومصر، والسودان، وجيبوتي، واليمن، والصومال.

7. اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

8. إنتاج النفط من الحقول المشتركة مع الكويت.

9. معرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

10. الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم.

11. الأميرة ريما بنت بندر عضو باللجنة الأولمبية الدولية.

12. انضمام إلى اتفاق لوكارنو والمتعلق بالتصاميم والنماذج الصناعية وتديره المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

13. معرض ثقافي سعودي في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.

14. عضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة.

15. الفوز برئاسة لجنة مكافحة الجراد الصحراوي لمدة سنتين.