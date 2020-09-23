شكرا لمتابعة خبر عن الحريري: المملكة ستتمكن بقياداتها من كبح المخاطر أمام شعوبنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وجه رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري برقية تهنئة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني ال90 للمملكة.

قال الحريري إن المملكة ستبقى قبلة العرب والمسلمين وعنوان وحدتهم وتضامنهم في مواجهة التحديات مهما اشتدت.

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وشدد الحريري على تضامنه الكامل مع المملكة في مواجهة ما تتعرض له من استهداف لدورها ومكانتها واعتداءات تصب في خانة الاستهداف المشبوه للاستقرار العربي، معرباً عن يقينه بأن المملكة ستتمكن بقيادتها من كبح المخاطر التي تنصب لأمتنا وشعوبنا.

وهنأ الحريري في المناسبة ذاتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أل سعود بالعيد الوطني، متمنياً المزيد من التقدم وتحقيق أماني الشعب السعودي في الإزدهار.

العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أل سعود بالعيد الوطني، متمنياً المزيد من التقدم وتحقيق أماني الشعب السعودي في الإزدهار.