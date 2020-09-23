شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة على 5 مناطق غدًا الخميس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):كشفت هيئة الأرصاد عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الخميس محذرة من التقلبات الجوية .
وتوقعت رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة الكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة – جازان.
وأشارت إلى تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.
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