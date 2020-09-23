اليوم الوطني / سفارة المملكة في مصر تحتفل باليوم الوطني



القاهرة 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واس

احتفى منسوبو سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية بالقاهرة اليوم باليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأقيم الحفل بمقر السفارة بالقاهرة، حيث ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي كلمة بهذه المناسبة.

وتبادل سفير المملكة في مصر مع زملائه منسوبي السفارة والملاحق ومديري المكاتب

// انتهى //

19:42ت م

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القاهرة 06 صفر 1442 هـ الموافق 23 سبتمبر 2020 م واساحتفى منسوبو سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية بالقاهرة اليوم باليوم الوطني الـ 90 للمملكة.وأقيم الحفل بمقر السفارة بالقاهرة، حيث ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي كلمة بهذه المناسبة.وتبادل سفير المملكة في مصر مع زملائه منسوبي السفارة والملاحق ومديري المكاتب السعودية ورؤساء الأقسام التهاني بهذه المناسبة الغالية على الجميع ،موضحا أن عدم إقامة الاحتفالية السنوية للسفارة باليوم الوطني جاء بسبب جائحة كورونا ، إلا أنّ السفارة في الوقت نفسه حرصت على الاحتفال بهذه المناسبة بين منسوبيها في ظل الاجراءات الاحترازية المتَّبعة .// انتهى //19:42ت م0153

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