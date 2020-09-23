شاهد.. أبناء الملك عبدالعزيز في قصر المربع

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهرت مجموعة من الصور، بعض من أبناء الملك عبدالعزيز "رحمه الله" في زيارة لقصر المربع بالرياض . أظهرت مجموعة من الصور، بعض من أبناء الملك عبدالعزيز "رحمه الله" في زيارة لقصر المربع بالرياض . وتضمنت الصور كل من الملك عبدالله والأمير مشعل والأمير سلطان، والأمير متعب "رحمهم الله"، والملك سلمان "حفظه الله"، وذلك في رمضان 1420 هــ.

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