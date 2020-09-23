شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مُعلم يحتفل مع طلابه باليوم الوطني الـ90 من لندن عبر "مدرستي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثّق مقطع فيديو، قيام المعلم دخيل الحارثي بتدريس طلابه من شرق لندن عاصة بريطانيا، عبر برنامج "التيمز" ومنصة مدرستي.

يأتي تصرُّف المُعلم بسبب " وجوده مع أهله في الخارج إثر استمرار جائحة كورونا هناك، وتمكن من الاستفادة من ميزة التعليم عن بعد بتهيئة فصل دراسي متكامل.

وأوضح الفيديو، المُعلم وقد خصص حصة دراسية للاحتفال باليوم الوطني الـ90 الموافق اليوم الأربعاء؛ بمشاركة الطلاب.