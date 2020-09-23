وزير إعلام البحرين: طالما السعودية بخير فالخليج والعرب والمسلمون بخير

أكد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، أن ما يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية أكبر من اختزاله في كلمات بسيطة، فالتاريخ والدم والنسب والمصير المشترك كلها شواهد على عمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين المملكتين والشعبين الشقيقين.

وشدد الرميحي على أن المملكة العربية السعودية هي مهبط الوحي وقبلة أكثر من ملياري مسلم حول الأرض، وميزان العدل والحكمة، والحامي الأول لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وكل ذلك يجعل من الوقوف إلى جانب الشقيقة الكبرى في السراء والضراء وقوفًا إلى جانب الحق، وهي أسس راسخة توارثها الآباء والأجداد وشكلت لبنات صلبة في بناء العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين عبر التاريخ، وفقًا لوكالة أنباء البحرين.

وأشار وزير الإعلام إلى أن العلاقات بين المملكتين الشقيقتين تمثل نموذجًا يُحتذى به في التعاون والشراكة الاستراتيجية والأخوة الخليجية والعربية والإسلامية الوطيدة، وما يُحاكُ لتقويض أمننا واستقرار دولنا لن يزيدنا إلا تماسكًا ووحدة لمواجهة مختلف التحديات، فالجميع يعلم أن حدود الرياض هي المنامة وحدود المنامة هي الرياض، مستذكرًا المقولة الشهيرة للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه في آخر زيارة له لمملكة البحرين حين قال: «القلوب مجتمعة إلى يوم الدين».

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وقال وزير الإعلام: «ما من دولة في العصر الحديث تعرضت لحملات إعلامية مغرضة مثلما تعرضت المملكة العربية السعودية والبحرين، لكن العالم تفاجأ بالشعب السعودي والبحريني الذي شكّل خط دفاع أول لحماية الوطن والأرض والتاريخ، فهنيئًا للسعودية هذا الشعب وهنيئًا للشعب هذا الوطن».

وتقدم وزير الإعلام في ختام تصريحه بخالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله، وللشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعًا كبحرينيين، مؤكدًا أن مملكة البحرين ستظل أبد الدهر على موقفها الثابت والراسخ في الوقوف صفًا واحدًا إلى جانب الشقيقة الكبرى في السراء والضراء، سائلاً المولى جلت قدرته أن يديم على السعودية دوام التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

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