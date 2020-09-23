السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه إيران

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

شدد سفير السعودية لدى النمسا، ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه إيران والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي.



وأعرب عن قلق المملكة لاستغلال إيران الاتفاق النووي واستمرار تجاوزاتها على مستوى خطة العمل الشاملة المشتركة.

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وأكد، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الأربعاء، أن موقف السعودية قائم على مبدأ حق الدول في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالاتها كافة دون الإخلال بالتزاماتها وفق معاهدة منع الانتشار النووي.

إلى ذلك، أشار إلى أن المملكة تؤيد المبادرات الإيجابية الداعية لخلق مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية وتجدد دعوتها للعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة.

يأتي هذا في وقت أعلنت الإدارة الأميركية تمسكها بممارسة أقصى سياسات الضغط على إيران، بعد أن أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي إعادة فرض العقوبات التي كانت رفعت بموجب الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني بين طهران والدول الكبرى عام 2015