شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الأركان يزور مصابي الجيش ويقلدهم نوط الشرف والان نبدء بالتفاصيل

زار نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، المصابين من أبطال القوات المسلحة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض بمناسبة اليوم الوطني، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-. وجرى خلال الزيارة تقديم نوط الشرف بعد صدور الموافقة الملكية بتكريمهم تقديراً لما بذلوه من تضحيات وأعمال بطوليه.

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