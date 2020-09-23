شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة مضاوي بنت المنتصر تروي سيرة «شموخ وطن» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يتسابق الشعراء والأمراء من عشاق ومحبي الوطن في التغني باسمه وسرد قصة شموخه بأبيات بديعة فيقولون: " تسعين عاماً تعلق لك نجوم بسماك.. لين احتفلنا بعزك مع جميع الورى"، وهي حكاية عشق ترويها سيرة المجد لهذا الوطن الغالي في عامه الـ90.

ووحد سيرته مؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- ؛ ثم أكمل البناء أبناءه من بعده حتى هذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله - ؛ حتى كان للق همه تعلوها الفخر والاعتزاز بوطن الخير والعطاء.

وفِي يوم الوطن الـ90 تسطر كلمات الشعر أبيات من ذهب في قمة المجد كتبت كلماتها الأميرة مضاوي بنت المنتصر بن سعود آل سعود حيث قالت بها:

ياموطن الفخر والتاريخ ربي حماك

ياقصتن شامخه وامجاد عزاً يرى

فصولها تنقري واللي سمعها رواك

اللي جهل شافها .. وامن بها من قرا

تبدأ تفاصيلها لحظة (معزي) وطاك

ماكنتي الا صحاري مكتسيها ثرى

من يوم ماضمك ِوالخير عم وكساك

نهر(ن ) بدأ من يمينه لين وسطك جرى

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ثم اخضرت بك صحاري يوم ربي عطاك

حاكم .. عمرك ِبجوده بعد كنتي عرا

وحد لنا مملكه متراميه في مداك

بالحر قاد الجيوش وبالليالي سرا

واليوم يالمملكة متعاليه في علاك

متقدمه بالحضارة مارجعتي ورى

متسارعه خطوتك للمجد والخير جاك

والشعب ينعم بعزك بعد صرتي ذرى

حزمك وعزمك على الطاغي دمار وهلاك

ياهل ترى يعلم الانذال ياهل ترى ؟؟

تسعين عاماً تعلق لك نجوم بسماك

لين احتفلنا بعزك مع جميع الورى