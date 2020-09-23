شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم تخلف المُعلم عن صلاة الجماعة بسبب الدراسة عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم تخلف المعلم عن صلاة الجماعة بسبب الدراسة عن بعد.
وأكد أن المعلم الجامعي يكون لديه مرونة في التحكم في المحاضرات عن بعد، لذلك فيجب عليه أن يصلي صلاة الجماعة ثم يكمل محاضراته بعد ذلك.
وأضاف أن المعلم في المراحل التعليمية الأخرى لا تتوافر لديه القدرة في التحكم في وقت الحصة سواء بالنسبة له أو بالنسبة للطلاب، لذلك فيجوز له التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، والصلاة عقب الإنتهاء من الحصة.
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