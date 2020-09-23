شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تعلن الخطة الدراسية بمعاهد التربية الفكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزرة التعليم اليوم الأربعاء الخطة الدراسية للعام الدراسي الحالي للبرنامج التربوي التأهيلي بمعاهد التربية الفكرية بعد المرحلة المتوسطة .

ومن المقرر تدريس 4 حصص في مواد " التربية الإسلامية والفنية والبدنية والمهنية والحاسب الآلي" ، لصفوف الأول والثاني والثالث، و5 حصص في مادتي "لغتي" والرياضيات .

ووجه نائب وزير التعليم اليوم تعميمًا للإدارات في المناطق والمحافظات بالخطة التي تشمل 30 حصة في الأسبوع بواقع 7 مواد للبدء في تطبيقها .