"التعليم" تعلن الخطة الدراسية بمعاهد التربية الفكرية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزرة التعليم اليوم الأربعاء الخطة الدراسية للعام الدراسي الحالي للبرنامج التربوي التأهيلي بمعاهد التربية الفكرية بعد المرحلة المتوسطة .
ومن المقرر تدريس 4 حصص في مواد " التربية الإسلامية والفنية والبدنية والمهنية والحاسب الآلي" ، لصفوف الأول والثاني والثالث، و5 حصص في مادتي "لغتي" والرياضيات .
ووجه نائب وزير التعليم اليوم تعميمًا للإدارات في المناطق والمحافظات بالخطة التي تشمل 30 حصة في الأسبوع بواقع 7 مواد للبدء في تطبيقها .
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