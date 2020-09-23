صور تكشف تطور معالم الرياض بين الماضي والحاضر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مجموعة صور تاريخية عن النقلة الحضارية التي شهدتها الرياض لتجمع بين الأصالة والتاريخ والحداثة والتطور في نفس الوقت . كشفت مجموعة صور تاريخية عن النقلة الحضارية التي شهدتها الرياض لتجمع بين الأصالة والتاريخ والحداثة والتطور في نفس الوقت . وأظهرت الصور التي نشرتها دارة الملك عبد العزيز اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم الوطني معالم الرياض كمقر الأمانة ، وطريق الملك فهد ، وبوابة دخنة ، وبرج المياه وذلك منذ سنوات بعيدة بالمقارنة بصورها حالياً . Advertisements

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