شكرا لمتابعة خبر عن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر عدداً من الوثائق التاريخية حول اليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عبر حسابه الرسمي في منصة "تويتر" عدداً من الوثائق التاريخية والتي تظهر تحديد اليوم الوطني للمملكة في الأول من الميزان والموافق اليوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي وكيفية إعلان ذلك والاحتفال به.

حيث أظهرت الوثيقة الأولى التي نشرها المركز الأمر الملكي الكريم الصادر من لدن جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- والقاضي بتحويل اسم المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها لتحمل اسم ⁧‫المملكة العربية السعودية‬⁩ واختيار اليوم الأول من الميزان يوماً لإعلان التوحيد. فيما أظهرت الوثيقة الثانية والتي جاءت بتوقيع جلالة الملك فيصل رحمه الله (نائب جلالة الملك آنذاك) والصادرة عام ١٣٥١هـ بشأن الإعلان عن تسمية البلاد باسم ⁧‫المملكة العربية السعودية‬⁩ وإطلاق المدافع تيمناً بذلك الحدث الميمون.

كما أظهرت الوثيقة الثالثة مرسوماً ملكياً ممهوراً بتوقيع جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله يعود لعام ١٣٨٥هـ يقضي باعتبار يوم ٢٣ سبتمبر يوماً وطنياً للمملكة العربية السعودية. فيما أظهرت الوثيقة الرابعة تعميماً صادراً من ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ الملك ⁧‫فهد بن عبدالعزيز‬⁩ رحمه الله والصادر في عام ١٤٢٥هـ يقضي باعتبار يوم ٢٣ من سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية اعتباراً من عام ١٤٢٦هـ تمكيناً للمواطنين للاحتفال بهذا الحدث الميمون والتاريخي والذي سطر به أجدادنا وآباؤنا ملاحم الاخلاص والوفاء لهذا الوطن المعطاء سجلها التاريخ بمداد من ذهب.

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