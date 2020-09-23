منظمة التعاون الإسلامي تثمّن اهتمام السعودية بمسلمي الروهينجيا

«العثيمين» يشيد بدورها المؤازر لأقليات ميانمار..
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم الأربعاء، على ما توليه حكومة المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، من اهتمام بالغ لقضية ميانمار ومعاناة مسلمي الروهينجيا وغيرهم من الأقليات في ميانمار.
وأشاد العثيمين بما تضمنته جلسة مجلس الوزراء بشأن قضية ميانمار، ودعوة المملكة أمام الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وإعطاء أقلية الروهينجا حقوقها، وتكثيف الجهود لحل هذه الأزمة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة لجميع المهجّرين.
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