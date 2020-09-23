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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان.
وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب والأجزاء الساحلية من المنطقة.
وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد جازان
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-23
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان.
وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب والأجزاء الساحلية من المنطقة.
وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
12:27 PM
تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 7 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان.
وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب والأجزاء الساحلية من المنطقة.
وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.
، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان ،
المصدر : الخليج 365
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