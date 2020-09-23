، وكيل النيابة العامة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 ،

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رفع وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله وسدد خطاهما- بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة؛ معربًا عن فخره واعتزازه بالوطن العزيز ورجالاته.
وقال الشيخ شلعان: تُطِل علينا مناسبة اليوم الوطني التسعون، الشاهد على توحيد هذه البلاد المباركة، ونحن نستذكر بكل سؤدد وشموخ الماضي الذي أسس مرحلة بنيان هذا الصرح العظيم على يد المؤسس المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، نستذكر فيه تاريخًا عبقًا مخضبًا بالأمجاد والتضحيات والإخلاص، ونستلهم عمق البناء وجزالة العطاء ووفاء الأبناء البررة الذين تعاقبوا في إكمال مسيرة الإنجازات.
وبيّن أن النيابة العامة تحظى برعاية وعناية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهما الله، ومما تتجلى فيه مظاهر هذه العناية تعديل نظام النيابة العامة الذي منح الجهاز شرف الارتباط المباشر بالملك ومتع أعمالها وإجراءاتها بالاستقلالية والحياد التام؛ مما صاحَبَ ذلك من تعديل للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية، وانعطاف علو سقف الحقوق والضمانات المكفولة للمتهم، وإحداث نقلة نوعية في وسائل التبليغ الجزائي بتعديل المادة (218) من نظام الإجراءات الجزائية التي سوغت استعمال الوسائل الإلكترونية في تبليغات الإجراءات الجزائية.
واختتم وكيل النيابة العامة تهنئته، بسؤال الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان تحت قيادتنا الرشيدة.وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح بن شلعان اليوم الوطني
وكيل النيابة العامة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-23
رفع وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله وسدد خطاهما- بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة؛ معربًا عن فخره واعتزازه بالوطن العزيز ورجالاته.
وقال الشيخ شلعان: تُطِل علينا مناسبة اليوم الوطني التسعون، الشاهد على توحيد هذه البلاد المباركة، ونحن نستذكر بكل سؤدد وشموخ الماضي الذي أسس مرحلة بنيان هذا الصرح العظيم على يد المؤسس المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، نستذكر فيه تاريخًا عبقًا مخضبًا بالأمجاد والتضحيات والإخلاص، ونستلهم عمق البناء وجزالة العطاء ووفاء الأبناء البررة الذين تعاقبوا في إكمال مسيرة الإنجازات.
وبيّن أن النيابة العامة تحظى برعاية وعناية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهما الله، ومما تتجلى فيه مظاهر هذه العناية تعديل نظام النيابة العامة الذي منح الجهاز شرف الارتباط المباشر بالملك ومتع أعمالها وإجراءاتها بالاستقلالية والحياد التام؛ مما صاحَبَ ذلك من تعديل للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية، وانعطاف علو سقف الحقوق والضمانات المكفولة للمتهم، وإحداث نقلة نوعية في وسائل التبليغ الجزائي بتعديل المادة (218) من نظام الإجراءات الجزائية التي سوغت استعمال الوسائل الإلكترونية في تبليغات الإجراءات الجزائية.
واختتم وكيل النيابة العامة تهنئته، بسؤال الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان تحت قيادتنا الرشيدة.
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
12:26 PM
"شلعان": نستذكر فيه تاريخًا عبقًا مخضبًا بالأمجاد والتضحيات والإخلاص
رفع وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله وسدد خطاهما- بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة؛ معربًا عن فخره واعتزازه بالوطن العزيز ورجالاته.
وقال الشيخ شلعان: تُطِل علينا مناسبة اليوم الوطني التسعون، الشاهد على توحيد هذه البلاد المباركة، ونحن نستذكر بكل سؤدد وشموخ الماضي الذي أسس مرحلة بنيان هذا الصرح العظيم على يد المؤسس المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، نستذكر فيه تاريخًا عبقًا مخضبًا بالأمجاد والتضحيات والإخلاص، ونستلهم عمق البناء وجزالة العطاء ووفاء الأبناء البررة الذين تعاقبوا في إكمال مسيرة الإنجازات.
وبيّن أن النيابة العامة تحظى برعاية وعناية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهما الله، ومما تتجلى فيه مظاهر هذه العناية تعديل نظام النيابة العامة الذي منح الجهاز شرف الارتباط المباشر بالملك ومتع أعمالها وإجراءاتها بالاستقلالية والحياد التام؛ مما صاحَبَ ذلك من تعديل للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية، وانعطاف علو سقف الحقوق والضمانات المكفولة للمتهم، وإحداث نقلة نوعية في وسائل التبليغ الجزائي بتعديل المادة (218) من نظام الإجراءات الجزائية التي سوغت استعمال الوسائل الإلكترونية في تبليغات الإجراءات الجزائية.
واختتم وكيل النيابة العامة تهنئته، بسؤال الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان تحت قيادتنا الرشيدة.
، وكيل النيابة العامة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 ،
المصدر : الخليج 365
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