هبوط أسعار الذهب في السوق السعودية اليوم الأربعاء

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

هبطت أسعار الذهب في السوق السعودية، اليوم الأربعاء، بالتوازي مع انخفاض أسعار المعدن الثمين عالميا حيث لامست أقل مستوى في 6 أسابيع مع صعود الدولار وفي ظل تهاوي المعنويات في أوروبا بسبب أزمة فيروس كورونا.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار (24) إلى 226.18 ريال (60.31 دولار) مقارنة بـ 229.80 ريال (61.28 دولار)، أمس.

كما هبط سعر الجرام عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة إلى مستوى 197.91 ريال (52.78 دولار) مقابل 201.07 ريال (53.62 دولار)، أمس.

وتراجع سعر الذهب عيار (18) إلى 169.64 ريال (45.24 دولار)، مقارنة بـ 172.35 ريال (45.96 دولار)، أمس.

وهبط سعر أوقية الذهب ليسجل 7035 ريالا (1876 دولار)، مقارنة بـ 7169 ريالا (1912.09 دولار)، أمس.

وتراجع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) إلى 1583.27 ريال (422.20 دولار) مقارنة بـ 1612 ريال (429.83 دولار)، أمس.

مقابل 1646 ريالا (438.89 دولار) عند نهاية تعاملات أمس الإثنين.

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وعالميا، لامست أسعار الذهب اليوم أقل مستوى في 6 أسابيع مع صعود الدولار في ظل تهاوي المعنويات في أوروبا بسبب أزمة فيروس كورونا بينما تنامي قلق المستثمرين حيال المزيد من التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

وتراجع الذهب في السوق الفورية 1% إلى 1880.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أقل مستوى منذ 12 أغسطس/ آب عند 1873.70 دولار.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، خسر الذهب 1.5% إلى 1879.10 دولار للأوقية.

وبلغ مؤشر الدولار ذروة 8 أسابيع بفضل بيانات مبيعات المنازل الأمريكية التي تدعو للتفاؤل في الولايات المتحدة ومخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.

ويرفع الدولار القوي تكلفة شراء المعدن الأصفر لحاملي عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 4.8% إلى 23.25 دولار للأوقية وكانت قد سجلت في وقت سابق من الجلسة أقل مستوى في نحو شهرين عند 23.04 دولار.

وخسر البلاتين 1% إلى 858.47 دولار وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2217.75 دولار