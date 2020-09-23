، المكسيك: 4683 إصابة جديدة بكورونا و651 حالة وفاة خلال اليوم الأخير ،

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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 4683 إصابة جديدة بفيروس كورونا و651 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.
وأشارت بيانات الوزارة، التي نشرتها الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا وصل إلى 705 آلاف و263 حالة، بينما بلغت حصيلة الضحايا 74348 شخصاً.
وحسب معطيات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، فقد سجلت المكسيك رابع أكبر حصيلة للوفيات من جرّاء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إضافة إلى سابع أكبر حصيلة للإصابات.
تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية لا تزال المنطقة الأكثر تضرراً من جرّاء فيروس كورونا في العالم، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 8 ملايين حالة من أصل الـ 31 مليون حالة عالمياً.فيروس كورونا الجديد
المكسيك: 4683 إصابة جديدة بكورونا و651 حالة وفاة خلال اليوم الأخيرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-23
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 4683 إصابة جديدة بفيروس كورونا و651 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.
وأشارت بيانات الوزارة، التي نشرتها الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا وصل إلى 705 آلاف و263 حالة، بينما بلغت حصيلة الضحايا 74348 شخصاً.
وحسب معطيات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، فقد سجلت المكسيك رابع أكبر حصيلة للوفيات من جرّاء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إضافة إلى سابع أكبر حصيلة للإصابات.
تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية لا تزال المنطقة الأكثر تضرراً من جرّاء فيروس كورونا في العالم، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 8 ملايين حالة من أصل الـ 31 مليون حالة عالمياً.
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
08:22 AM
حصيلة ضحايا الفيروس تلامس الـ 75 ألفاً
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 4683 إصابة جديدة بفيروس كورونا و651 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.
وأشارت بيانات الوزارة، التي نشرتها الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا وصل إلى 705 آلاف و263 حالة، بينما بلغت حصيلة الضحايا 74348 شخصاً.
وحسب معطيات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، فقد سجلت المكسيك رابع أكبر حصيلة للوفيات من جرّاء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إضافة إلى سابع أكبر حصيلة للإصابات.
تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية لا تزال المنطقة الأكثر تضرراً من جرّاء فيروس كورونا في العالم، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 8 ملايين حالة من أصل الـ 31 مليون حالة عالمياً.
، المكسيك: 4683 إصابة جديدة بكورونا و651 حالة وفاة خلال اليوم الأخير ،
المصدر : الخليج 365
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