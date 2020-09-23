محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 33536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و836 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وطبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن أربعة ملايين و591604 حالات منذ بداية الجائحة؛ بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 138108 حالات؛ مشيرة إلى تعافي ثلاثة ملايين و945627 مريضًا بعد شفائهم.البرازيل فيروس كورونا الجديد البرازيل: 33536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و836 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-23 قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 33536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و836 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وطبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن أربعة ملايين و591604 حالات منذ بداية الجائحة؛ بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 138108 حالات؛ مشيرة إلى تعافي ثلاثة ملايين و945627 مريضًا بعد شفائهم. Advertisements 23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 08:21 AM خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 33536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و836 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وطبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن أربعة ملايين و591604 حالات منذ بداية الجائحة؛ بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 138108 حالات؛ مشيرة إلى تعافي ثلاثة ملايين و945627 مريضًا بعد شفائهم. ، البرازيل: 33536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و836 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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