شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فيلم قصير يستعرض حياة وبطولات أبطال الحد الجنوبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الحرس الوطني، أمس الثلاثاء، عن فيلم قصير يرصد بطولات الجنود في الحد الجنوبي؛ حيث استعرض عددا من الجنود، الذين يدافعون عن حدود الوطن والذين يتشاركون السراء والضراء.

وأظهر الفيلم الجنود، وهم يتشاركون في الغناء للوطن، تزامنا مع قيامهم بالرد على العدو، فيما تحتفل المملكة، اليوم الأربعاء، باليوم الوطني الـ90، حيث ستشهد سماؤها أكبر عرض جوي في تاريخ هذه المناسبة.