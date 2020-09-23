شاهد.. رحالة سعوديون يقطعون 350 كيلومترا مشيا على الأقدام احتفالاً باليوم الوطني

شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو مصورة لمجموعة من الرحالة السعوديين، وهم يحتفلون باليوم الوطني السعودي الـ90 للمملكة العربية، بطريقة مغايرة.

وأظهر الفيديو سعوديون يقطعون مسافة تصل لقرابة 350 كلم، مشيا على الأقدام من الباحة إلى أبها، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ90 للملكة العربية السعودية.

ووفق ما ذكر موقع "سبوتنيك"، أن الرحلة التي بدأها فريق يعرف باسم "رحالة الجنوب"، تستغرق 13 يوما.

وبحسب المقاطع المصورة التي تم تداولها، فإن الرحالة البالغ عددهم 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 60 و75 عاما، وذكر أحدهم بأنهم يقومون بهذه الرحلة للسنة الثالثة على التوالي، تزامنا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني.

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ووجّه الرحالة رسالة إلى المجتمع بالمحافظة على الصحة من خلال المشي ومحاربة الأمراض بالمشي، وبأن الرياضة لجميع الفئات وليس فقط صغار السن.

وجدير بالذكر أن تحتفل السعودية بالعيد الوطني في الثالث والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر من كل عام، ويتم فيه إقامة الفعاليات والاحتفاليات والألعاب النارية في جميع أنحاء البلاد.