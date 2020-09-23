شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..وفاء الشمري: " ما في بنت بادية تتميلح بالإبل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تحدت المواطنة وفاء الشمري، الرجال بمشاركتها في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.
وكان مقطع فيديو للشمري قد انتشر، ظهرت خلاله معلنة مشاركتها في مهرجان الإبل بنسخته الخامسة التي تنطلق في الأول من ديسمبر المقبل.
وردت الشمري خلال استضافتها ببرنامج " الراصد " على الذين اعتبروا المقطع مجرد " تريند " للتسلية والموضة، قائلة: " ما في بنت باديه تتميلح في شيء اجدادها توارثوه " .
وأضافت: " إحنا كبنات بادية هذا تراثنا، وكلنا الآن نثبت وجودنا في مجال كان حكرا على الرجال فقط " .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..وفاء الشمري: " ما في بنت بادية تتميلح بالإبل " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.