شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..وفاء الشمري: " ما في بنت بادية تتميلح بالإبل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدت المواطنة وفاء الشمري، الرجال بمشاركتها في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

وكان مقطع فيديو للشمري قد انتشر، ظهرت خلاله معلنة مشاركتها في مهرجان الإبل بنسخته الخامسة التي تنطلق في الأول من ديسمبر المقبل.

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وردت الشمري خلال استضافتها ببرنامج " الراصد " على الذين اعتبروا المقطع مجرد " تريند " للتسلية والموضة، قائلة: " ما في بنت باديه تتميلح في شيء اجدادها توارثوه " .

وأضافت: " إحنا كبنات بادية هذا تراثنا، وكلنا الآن نثبت وجودنا في مجال كان حكرا على الرجال فقط " .