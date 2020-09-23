شاهد.. القبض على وافدين تورطا باتخاذ وحدة سكنية مقراً لتزييف العملات النقدية

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تمكنت شرطة منطقة الرياض، أمس (الثلاثاء)، من القبض على وافدين تورطا باتخاذ وحدة سكنية في حي العزيزية جنوب العاصمة مقرا لتزييف العملات النقدية.
وأوضحت الشرطة أن المتهمين من الجنسية المصرية والسورية وفي العقدين الثالث والخمس من العمر، وقد عُثر بحوزتهما على 17 مليون قصاصة ورقية مغلفة..، من بينها 10 ملايين قصاصة بحجم فئة الـ500 ريال، وعبوتين تحتويان على سائل كيميائي يُستخدم في عملية التزييف.
كما عُثر على حقائب خاصة لحفظ الأوراق النقدية المزيفة، حيث تم تحريز المضبوطات وإيقاف المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.
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