أمير عسير لمقاول مشروع القرى التراثية: “لا أقبل أي خلل في التصميم أو الإشراف” (فيديو)

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أكد أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطوير عسير، الأمير تركي بن طلال، لمسؤول المكتب الهندسي، ومشرف المشروع، والمقاول المنفذ، أنه لن يقبل بأي خلل في التصميم، أو الإشراف، أو التنفيذ لمشروع تطوير القرى التراثية الذي وُقع عقده اليوم الثلاثاء.

وشهد أمير عسير توقيع عقد تطوير عدد من القرى التراثية ضمن مشروع “أنسنة القرى التراثية” بمنطقة عسير المنبثق عن أعمال المشهد الحضري، وشمل قرية العكاس غربي أبها وقرية القريّة بمحافظة تنومة وقرية آل خلف بسراة عبيدة وقرية آل ينفع بمركز تمنية.