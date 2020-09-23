السعودية اليوم / البرازيل تسجل 33536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و836 وفاة



برازيليا 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 33536 إصابة جديدة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن أربعة ملايين و591604 حالة منذ بداية الجائحة، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 138108 حالة، مشيرة إلى تعافي ثلاثة ملايين و 945627 مريضا بعد شفائهم.

// انتهى //

04:02ت م

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برازيليا 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 33536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 836 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن أربعة ملايين و591604 حالة منذ بداية الجائحة، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 138108 حالة، مشيرة إلى تعافي ثلاثة ملايين و 945627 مريضا بعد شفائهم.// انتهى //04:02ت م0361

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