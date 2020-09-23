صحيفة: أمازون تمنع بعض المنافسين من الإعلان عن المنتجات المنافسة

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توصل تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن شركة أمازون تقيد من قدرة بعض منافسيها الكبار في مجال العتاد من شراء الإعلانات التي تُظهر منتجاتها هي في نتائج البحث، مما يمنح أجهزتها ميزة على المنافسين.

وقالت وول ستريت جورنال: إن الشركة لا تسمح لبعض صانعي الأجهزة بشراء إعلانات دعائية مرتبطة بمنتجات من إنتاج أمازون، ويشمل ذلك: (إيكو شو) Echo Show، و(رينج دور بل) Ring Doorbell، و(فاير تي في) Fire TV، وذلك حتى مع السماح لهم بشراء إعلانات مرتبطة بمنتجات منافسين آخرين على الموقع.

يُذكر أن المنتجات الدعائية في أمازون هي إعلانات تستهدف الكلمات الرئيسية، وتسمح للمعلنين بالترويج لعناصر معينة. وللحصول على التصنيف الدعائي، يقدم المعلنون المزايدة بشروط معينة، ويزداد احتمال عرض الإعلانات ذات عروض التسعير الأعلى.

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وقالت أمازون في بيان: إنها تشكك في نتائج الصحيفة، لكنها أقرت بأن بعض الكلمات الرئيسية المتعلقة بأجهزة أمازون قد يكون لها مخزون إعلاني محدود. وقالت الشركة: إن مثل هذه القيود هي مثال لتجار التجزئة الذين يقررون المنتجات التي سيُروَّج لها أو ستُعرض على موقع الويب الخاص بهم، والتي قالت: إنها ممارسة قياسية. وأضافت أمازون: أنه من المحتمل أن تقدم الشركات عروض أسعار للإعلانات ولا تفوز بها.

وقال المتحدث باسم أمازون (جاك إيفانز) في بيان “الأخبار العاجلة: يروج تجار التجزئة لمنتجاتهم الخاصة ولا يبيعون في كثير من الأحيان منتجات المنافسين”. وأضاف: “يرفض موقع وول مارت بيع أجهزة (كيندل) Kindle، و(فاير تي في) Fire TV، و(إيكو) Echo”.

ووجد التحقيق أن شركة (روكو) Roku – التي تتنافس مع Amazon Fire TV – لم تتمكن من شراء إعلانات مرتبطة بكل من أجهزة أمازون ومنتجاتها الخاصة لعدة سنوات. وقالت الصحيفة: إن نتائج بحث Roku على موقع أمازون تعرض غالبًا إعلانات لمنافسي Roku ومنتجات Roku التي يقدمها الموزعون والإعلانات المروجة لـ Amazon’s Fire TV بالقرب من أعلى نتائج البحث.

وواجه صانعو الأجهزة المنافسة الآخرون مشكلات مماثلة في شراء الإعلانات الدعائية في نتائج البحث لمنتجات الشركة، ويشمل ذلك: فيسبوك، التي تصنع شاشات ذكية تنافس أجهزة أمازون، وشركة (آرلو تكنولوجيز) Arlo Technologies، التي تصنع منتجات الأمان الذكية التي تنافس أجراس الباب الذكية المملوكة لشركة أمازون.

ويُعتقد أن التحقيق الجديد قد يجذب انتباه المنظمين الذين يحققون بالفعل في ممارسات الشركة التجارية.

