اليوم الوطني / تعليم الحدود الشمالية يطلق مسابقات تثقيفية احتفاءً بيوم الوطن الـ 90



عرعر 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في الحدود الشمالية ممثلة بإدارة النشاط الطلابي "بنين" ، اليوم، عددا من الفعاليات والمسابقات الوطنية للطلاب في المراحل التعليمية كافة بالمنطقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي بإدارة التعليم خالد المضياني ، أن المسابقات تمثلت في الصيحة الكشفية ، وأفضل رسالة إلى أبطال الصحة والأمن والتعليم ، والثقافية

// انتهى //

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عرعر 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم في الحدود الشمالية ممثلة بإدارة النشاط الطلابي "بنين" ، اليوم، عددا من الفعاليات والمسابقات الوطنية للطلاب في المراحل التعليمية كافة بالمنطقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.وأوضح المتحدث الرسمي بإدارة التعليم خالد المضياني ، أن المسابقات تمثلت في الصيحة الكشفية ، وأفضل رسالة إلى أبطال الصحة والأمن والتعليم ، والثقافية الرياضية ، وأجمل عمل فني لليوم الوطني ، وأفضل تصميم أو :فيديو" .// انتهى //00:34ت م0353

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