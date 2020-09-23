اخبار السعوديه

مصرع عناصر من ميليشيا الحوثي في كمين محكم شرق صنعاء

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عناصر من ميليشيا الحوثي في كمين محكم شرق صنعاء والان مع التفاصيل

مصرع عناصر من ميليشيا الحوثي في كمين محكم شرق صنعاء

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، في كمين محكم لقوات الجيش اليمني بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء.

 

Advertisements

ووفقاً لموقع 26 سبتمبر التابع للجيش الوطني، استدرجت قوات الجيش مجموعة من عناصر الميليشيا إلى أحد المواقع في جبهة صلب، قبل أن تباغتها بهجوم عنيف، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

 

كما استهدفت مدفعية الجيش صباح أمس، مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع عناصر من ميليشيا الحوثي في كمين محكم شرق صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا