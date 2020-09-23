إبن الوطن المهندس/ معاذ المنصور يقدم مبادرته بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي90

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في ظل تزاحم عروض التخفيضات في اليوم الوطني السعودي، قدم المهندس معاذ المنصور أحد أبناء الوطن المتميزين مبادرته الوطنية و لكن هذه المبادرة لا تحتوي على أي تخفيضات أو عروض ترويجية أو من هذا القبيل حيث طرح مبادرته بمناسبة اليوم الوطني السعودي ٩٠ الذي يوافق ٢٣ سبتمبر من كل عام و هي عبارة عن مبادرتين ، الأولى و هي حصول أحد الأشخاص على تصميم معماري مجاني و المبادرة الثانية هي حصول شخص آخر على تصميم داخلي مجاني ، و أعلن ذلك عبر حساباته بوسائل التواصل الإجتماعي مما يدعوا هذا الوطن للفخر بشبابه المعطاء.





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