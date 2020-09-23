اليوم الوطني / الشؤون الإسلامية بحائل تُطلق 15 كلمة لغرس اللُحمة الوطنيّة



حائل 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل أمس 15 كلمة تحت عنوان (طاعة ولي الأمر وأثرها على حياة الفرد والمجتمع)، وذلك ضمن برنامج مساجدنا آمنة "بنسخته التاسعة"، ومواكبة لليوم الوطني الـ 90 ، لغرس اللحمة الوطنية ، وذلك في جوامع ومساجد المنطقة .

وتهدف الكلمات إلى ترسيخ قيم اللحمة الوطنية والانتماء وتعزيز المواطنة الصالحة في المجتمع، وبيان مكانة المملكة وجهود قادتها في خدمة الإسلام والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، والتي يقدمها نخبة من الدعاة الرسميين بفرع الوزارة بالمنطقة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن مجموعة من البرامج والمناشط التي اعتمدتها الوزارة ضمن أعمالها وبرامجها بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة، وفي إطار رسالة الوزارة في خدمة المجتمع وأداء دورها المناط بها في مثل هذه المناسبة الوطنية في الحث على تعزيز اللحمة بين القيادة والشعب من خلال منابرها المختلفة وبرامجها المتنوعة.

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