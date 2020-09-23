شكرا لقرائتكم خبر عن 45 طن سلال غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 45 طنًا و200 كيلو جرام من السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 5,650 فردا، وذلك بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه‍.