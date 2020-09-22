شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط الجوية توضح موقف ركاب الرحلات الداخلية من فحص كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضحت شركة الخطوط الجوية أوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية ، موقف ركاب الرحلات الداخلية من فحص فيروس كورونا الجديد. وأكدت الشركة أنه لا يشترط على ركاب الرحلات الداخلية إحضار نتيجة فحص فيروس كوفيد-19 عند السفر. ونوهت الشركة بأن المواطنين يتم إعفائهم من تقديم فحص (PCR) الخاص بفيروس كورونا عند عودتهم إلى المملكة.

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