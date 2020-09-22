شكرا لمتابعة خبر عن يحظر على صاحب العمل التمييز بين العاملين في شروط الوظيفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يحظر نظام العمل في المملكة الاتجاه إلى التمييز بين العاملين عند وضع شروط العمل.

ويشدد النظام على عدم التمييز " بين العاملين في شروط وضوابط العمل لديه سواء أثناء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه مثل ( الجنس ، أو الإعاقة، أو السن، أو أشكال التمييز الأخرى).

يذكر أنه يلجأ الكثير من أصحاب العمل إلى وضع شروط تعجيزية في شروط العمل مثل اشتراط السن ألا يزيد عن عمر محدد على سبيل المثال.