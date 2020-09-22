خادم الحرمين وولي العهد يتلقَّيان برقيات تهنئة باليوم الوطني الـ90

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأعرب عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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كما تلقى الملك برقية تهنئة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين ، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

كما تلقى سمو ولي العهد - حفظه الله - برقية تهنئة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .