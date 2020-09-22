

دومة الجندل 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس

أنهت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة دومة الجندل استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني للمملكة التسعين ، بعدد من البرامج والفعاليات المتنوعة التي تناسب أطياف المجتمع .

وأوضح رئيس اللجنة أحمد بن خلف الرويلي أن اللجنة ستطلق مجموعة من البرامج و الأنشطة والفعاليات بالتعاون مع عدة جهات غدا احتفالا باليوم الوطني تحت شعار " همة حتى القمة ".

وأضاف أن الفعاليات ستتضمن المرسم الحر للأطفال ، وإطلاق حملة للتبرع بالدم لمدة ثلاثة أيام مع تواجد عيادة مكافحة التدخين و عيادة التثقيف و التغذية و مسابقات رياضية للأطفال والعديد من الهدايا للحضور و الجوائز للفائزين ، بالحديقة الغربية على طريق الملك عبدالعزيز .

// انتهى //

17:58ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني/ اللجنة الاجتماعية الأهلية بدومة الجندل تطلق عدة فعاليات وبرامج باليوم الوطني الـ 90 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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